Таксисты перестанут ездить в центр Там они все чаще получают штрафы за остановку под запрещающими знаками, а мэрия отказывается идти навстречу водителям
Московские таксисты могут отказаться от поездок в центр: там они все чаще получают штрафы за посадку или высадку пассажиров под знаками, запрещающими остановку, а мэрия отказывается идти навстречу водителям.
Как рассказали опрошенные Autonews.ru таксисты, многие уже сейчас игнорируют центральные районы, где практически везде установлены камеры. Нарушения автоматически фиксируются через 10 секунд после остановки — этого времени часто недостаточно для посадки или высадки пассажиров, поэтому некоторые водители не рискуют штрафом в 3 тысячи рублей и отказываются от опасных заказов.
Ранее глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев обратился в мэрию с предложением предоставить таксистам больше времени для остановки. Теперь стало известно, что в департаменте транспорта эту идею отклонили. В ведомстве отметили, что перед ПДД, которым противоречат требования таксистов, все равны.
Аманлиев также предлагал запретить агрегаторам вызов машин на точки, где стоянка и остановка запрещены. Тем временем сервисы по заказу такси и таксопарки продолжают попытки вести переговоры с Дептрансом. «Нам предлагали решить эту проблему самим, но технически это невозможно. Если мы сейчас поменяем правила работы, то таксисты вовсе перестанут ездить в определенные районы. Сейчас все сделано так, что в центральных районах практически везде парковаться или останавливаться нельзя», — подчеркнули в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Между тем убедить клиентов не вызывать такси «под камеру» довольно сложно, рассказал глава профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин. «Получил вызов на Цветной бульвар. Парковка для такси вся занята, платная стоянка — тоже, посадка-высадка на остановке общественного транспорта запрещена, у нее работает камера. А клиент стоит на остановке и требует подъехать, даже 20 метров вперед он пройти не хочет. Приходится осознанно идти на получение штрафа», — посетовал Щербинин.
Источник: Autonews.ru
Комментарии
Только до знака остановки обычно стоит еще один знак "остановка запрещена", которой отменяет всё то что позволяет пункт 12.4, и на остановках можно останавливаться только маршрутному транспорту. И я считаю это не правильно.
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