Московские таксисты могут отказаться от поездок в центр: там они все чаще получают штрафы за посадку или высадку пассажиров под знаками, запрещающими остановку, а мэрия отказывается идти навстречу водителям.



Как рассказали опрошенные Autonews.ru таксисты, многие уже сейчас игнорируют центральные районы, где практически везде установлены камеры. Нарушения автоматически фиксируются через 10 секунд после остановки — этого времени часто недостаточно для посадки или высадки пассажиров, поэтому некоторые водители не рискуют штрафом в 3 тысячи рублей и отказываются от опасных заказов.



Ранее глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев обратился в мэрию с предложением предоставить таксистам больше времени для остановки. Теперь стало известно, что в департаменте транспорта эту идею отклонили. В ведомстве отметили, что перед ПДД, которым противоречат требования таксистов, все равны.

Аманлиев также предлагал запретить агрегаторам вызов машин на точки, где стоянка и остановка запрещены. Тем временем сервисы по заказу такси и таксопарки продолжают попытки вести переговоры с Дептрансом. «Нам предлагали решить эту проблему самим, но технически это невозможно. Если мы сейчас поменяем правила работы, то таксисты вовсе перестанут ездить в определенные районы. Сейчас все сделано так, что в центральных районах практически везде парковаться или останавливаться нельзя», — подчеркнули в пресс-службе «Яндекс.Такси».

