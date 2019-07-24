Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) вновь раскритиковали организацию муниципальной выборной кампании в Петербурге.

Член избиркома Александр Кинев назвал ситуацию «экстраординарной» и заметил, что еженедельно ЦИК получает около 500 жалоб от петербургских кандидатов в мундепы. «Пару недель назад мы оперировали цифрой в тысячу жалоб, сейчас — 2 тысячи жалоб. До Книги рекордов Гиннесса недалеко», — заметил он.

Глава ЦИК Элла Памфилова спросила у председателя Горизбиркома (ГИК) Виктора Миненко, удалось ли привлечь кого-нибудь из нарушителей к ответственности. Он ответил, что ГИК направил соответствующие обращения в прокуратуру, но эффекта пока нет, например, несколько дел до сих пор не рассмотрены из-за отпуска судьи. Памфилова намерена обратиться в Верховный суд.

В конце июня глава ЦИК допустила возможность отмены муниципальных выборов в Петербурге, но затем ведомство пересмотрело эту позицию. Роспуска многих петербургских ИКМО требовали «Объединенные демократы» и сторонники Алексея Навального.