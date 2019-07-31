В поселке Копай Иркутска демонтируют мост через реку Ушаковку. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на слова главы Октябрьского округа Владимира Преловского, основание сооружения подмыло водой во время паводка, произошел разлом.

«По результатам обследования мостового сооружения специалистами муниципальных предприятий «Службы эксплуатации мостов», «Иркутскавтодор», «Безопасный город» принято решение о его демонтаже в связи с угрозой полного обрушения и образования затора в русле реки. Работы выполняются силами муниципальных мероприятий», — добавил Преловский. Жителям предлагается пересекать реку по другим мостам.

Сейчас отсыпают берег Ушаковки. Ниже по течению вдоль улицы 2-й Аларской установили дамбу из мешков с песком длиной 300 метров.