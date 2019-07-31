вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости31 июля 2019

В новых школах Иркутска установят систему «Умный город» Планируется установить видеонаблюдение, узлы учета тепло- и электроэнергии, вентиляционное и погодоведомое оборудование

РедакторЕкатерина Зырянова

В новых школах Иркутска будут использовать систему «Умный город». Сейчас завершается строительство СОШ на 616 мест в микрорайоне Лесной и нового блока на 500 учеников гимназии №25. Как сообщают в мэрии, там установят камеры видеонаблюдения, узлы учета тепловой и электроэнергии, новейшее вентиляционное и погодоведомое оборудование. 

В дополнительном трехэтажном блоке гимназии №25 будут расположены 20 учебных кабинетов, а также спортивный и актовый залы, кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, медкабинет, предусмотрены две игровые комнаты. В здании создают условия для маломобильных групп населения. Внутреннее оформление нового блока посвятят русскому поэту Александру Пушкину и сибирским писателям. 

На строительной площадке в микрорайоне Лесной заканчивают внутреннюю отделку помещений, выполняют благоустройство территории. В новом трехэтажном современном здании, помимо учебных классов предусмотрены кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, зал для занятий хореографией, бассейн. Вместо привычных информационных стендов здесь установят интерактивные экраны. 

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой Москве
Город
Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой МосквеГород, где врача вызывают по видеосвязи, где нет коррупции, а машины ездят без водителей, — главный эксперт в области умных городов рассказал The Village о высокотехнологичном будущем.
4
Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой Москве
Город

Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой Москве Город, где врача вызывают по видеосвязи, где нет коррупции, а машины ездят без водителей, — главный эксперт в области умных городов рассказал The Village о высокотехнологичном будущем.

Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве
Город
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в МосквеСпециально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования
10
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве
Город

Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве Специально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования

Новости

В Иркутской области продолжается строительство 15 новых школ

Школе в Молодежном могут присвоить имя российского космонавта

0
Новости

В Иркутской области продолжается строительство 15 новых школ Школе в Молодежном могут присвоить имя российского космонавта

Новости

Сергей Собянин — о важности «Зарядья» для всей России

По мнению мэра, благоустройство столицы позволяет развивать экономику всей страны

0
Новости

Сергей Собянин — о важности «Зарядья» для всей России По мнению мэра, благоустройство столицы позволяет развивать экономику всей страны

Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой Москве
Город
Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой МосквеГород, где врача вызывают по видеосвязи, где нет коррупции, а машины ездят без водителей, — главный эксперт в области умных городов рассказал The Village о высокотехнологичном будущем.
4
Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой Москве
Город

Прямая речь: Билл Хатчисон об умных городах и глупой Москве Город, где врача вызывают по видеосвязи, где нет коррупции, а машины ездят без водителей, — главный эксперт в области умных городов рассказал The Village о высокотехнологичном будущем.

Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве
Город
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в МосквеСпециально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования
10
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве
Город

Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве Специально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования

Новости

В Иркутской области продолжается строительство 15 новых школ

Школе в Молодежном могут присвоить имя российского космонавта

0
Новости

В Иркутской области продолжается строительство 15 новых школ Школе в Молодежном могут присвоить имя российского космонавта

Новости

Сергей Собянин — о важности «Зарядья» для всей России

По мнению мэра, благоустройство столицы позволяет развивать экономику всей страны

0
Новости

Сергей Собянин — о важности «Зарядья» для всей России По мнению мэра, благоустройство столицы позволяет развивать экономику всей страны

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Первая полоса

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»Дом, где работал Шагал и снимают кино

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном» Дом, где работал Шагал и снимают кино

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
1
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
9
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Главное: Отравление Навального
Ситуация
Главное: Отравление НавальногоМатериал обновляется
4
Главное: Отравление Навального
Ситуация

Главное: Отравление Навального Материал обновляется

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
0
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
1
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растенийВ гостях у «Мадам Фитиль»
0
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»

О чем стоит врать на собеседовании?
Рабочий вопрос
О чем стоит врать на собеседовании?И чего придумывать не нужно
2
О чем стоит врать на собеседовании?
Рабочий вопрос

О чем стоит врать на собеседовании? И чего придумывать не нужно

Подпишитесь на рассылку