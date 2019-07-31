В новых школах Иркутска будут использовать систему «Умный город». Сейчас завершается строительство СОШ на 616 мест в микрорайоне Лесной и нового блока на 500 учеников гимназии №25. Как сообщают в мэрии, там установят камеры видеонаблюдения, узлы учета тепловой и электроэнергии, новейшее вентиляционное и погодоведомое оборудование.

В дополнительном трехэтажном блоке гимназии №25 будут расположены 20 учебных кабинетов, а также спортивный и актовый залы, кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, медкабинет, предусмотрены две игровые комнаты. В здании создают условия для маломобильных групп населения. Внутреннее оформление нового блока посвятят русскому поэту Александру Пушкину и сибирским писателям.

На строительной площадке в микрорайоне Лесной заканчивают внутреннюю отделку помещений, выполняют благоустройство территории. В новом трехэтажном современном здании, помимо учебных классов предусмотрены кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, зал для занятий хореографией, бассейн. Вместо привычных информационных стендов здесь установят интерактивные экраны.