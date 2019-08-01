Для тушения пожаров в северных районах Иркутской области вызовут искусственные осадки. Об этом сообщает IRK.ru со ссылкой на слова заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Михаила Карнаухова.

«Самолет-зондировщик Ан-26 вызовет искусственные осадки. Он обработает леса в Казачинско-Ленском и Киренском районах, также по плану он пройдет по Усть-Куту», — отметил Карнаухов.

По словам замминистра, распыление пройдет только по дальним северным районам. Поэтому угрозы появления осадков в территориях, пострадавших от паводков, нет.