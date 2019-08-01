На севере Иркутской области вызовут искусственные осадки для тушения пожаров Территории, пострадавшие от паводков, это не затронет
Для тушения пожаров в северных районах Иркутской области вызовут искусственные осадки. Об этом сообщает IRK.ru со ссылкой на слова заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Михаила Карнаухова.
«Самолет-зондировщик Ан-26 вызовет искусственные осадки. Он обработает леса в Казачинско-Ленском и Киренском районах, также по плану он пройдет по Усть-Куту», — отметил Карнаухов.
По словам замминистра, распыление пройдет только по дальним северным районам. Поэтому угрозы появления осадков в территориях, пострадавших от паводков, нет.
За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано шесть лесных пожаров на территории 7 250 гектаров. 1 августа возгорания на территории нацпарка Киренского района начал тушить Бе-200. 2 августа к борьбе с огнем привлекут еще семь вертолетов МИ-8, пять самолетов ИЛ-76 и один самолет Бе-200.
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