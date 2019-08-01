В Тулуне начали строить жилье для пострадавших от наводнения Двух- и трехэтажные дома планируют закончить к октябрю 2020 года
В Тулуне начали готовить площадку под строительство домов для пострадавших от наводнения. Об этом сообщает администрация города.
Компания «Востсибстрой» построит малоэтажное жилье за ДК «Прометей». «Прометей». Дома в 2-3 этажа планируют закончить к октябрю 2020 года. Всего построят более тысячи квартир площадью 42, 54, 72 и 90 квадратных метров.
Также идет обследование площадки в микрорайоне Березовая роща для индивидуального жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры.
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