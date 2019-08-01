Ася Казанцева и Линор Горалик приедут на Международный книжный фестиваль в Иркутске Также лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев презентует мистический роман «Призрачная дорога»
На Иркутский международный книжный фестиваль, который пройдет с 30 августа по 1 сентября, приедут 25 известных российских писателей, литературных критиков и издателей. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Автор бестселлеров «Кто бы мог подумать!» и «В интернете кто-то неправ», лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева расскажет на фестивале о своей третьей книге «Мозг материален». Писательница и сценаристка Анна Козлова представит книгу «Рюрик» о похождениях девочки, сбежавшей из школы-интерната. Лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев привезёт мистический роман «Призрачная дорога», литературовед Олег Лекманов презентует книгу о Венедикте Ерофееве. Также в Иркутск приедут писательница Линор Горалик, Марина Ахмедова, популяризатор науки Андрей Бабицкий и многие другие.
В программе ИМКФ этого года — не только литературные, но и театральные мероприятия. Ученики четвертого курса Школы-студии МХАТ из мастерской Виктора Рыжакова привезут на фестиваль спектакль «Чуш или все, что осталось после нашей поездки на родину писателя», созданный по мотивам книг Виктора Астафьева, и музыкально-поэтическую постановку «Оттепель», посвященную Александру Володину.
Выпускники Школы-студии из мастерской Дмитрия Брусникина покажут спектакль «Лес», в основе которого — труд русского философа Владимира Бибихина о взаимоотношениях человека и природы в индустриальную эпоху. «Лес» — уличный спектакль, его сыграют прямо на площади перед стадионом «Труд». Сейчас он участвует в главном мировом театральном событии — фестивале в Эдинбурге.
Фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября в Иркутске на площади перед стадионом «Труд». Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы ИМКФ — фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».
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