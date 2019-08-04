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Новости4 августа 2019

В Иркутске несколько дней не вывозили мусор с контейнерных площадок По сообщениям СМИ, в работе регоператиора произошел сбой

РедакторЕкатерина Зырянова

В Иркутске со 2 августа не вывозили мусор с контейнерных площадок вблизи жилых домов. Горожане жалуются в соцсетях на переполненные баки. 

Как сообщает IRK.ru, в работе регионального оператора по обращению с отходами РТ-НЭО произошел сбой. На сайте организации в разделе «Уведомления о нарушении графика вывоза ТКО» нет актуальной информации. 

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Комментарии

1 комментарий
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maxsemenov23

Не жаловаться нужно, а кооперироваться и нанимать специализированные компании. 

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