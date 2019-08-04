В Иркутске несколько дней не вывозили мусор с контейнерных площадок По сообщениям СМИ, в работе регоператиора произошел сбой
В Иркутске со 2 августа не вывозили мусор с контейнерных площадок вблизи жилых домов. Горожане жалуются в соцсетях на переполненные баки.
Как сообщает IRK.ru, в работе регионального оператора по обращению с отходами РТ-НЭО произошел сбой. На сайте организации в разделе «Уведомления о нарушении графика вывоза ТКО» нет актуальной информации.
Читайте также:
Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора
Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»
Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»
В «Сколково» установили фейковые урны для раздельного мусора
На необычную мусорку обратил внимание блогер Рустем Адагамов
В «Сколково» установили фейковые урны для раздельного мусора На необычную мусорку обратил внимание блогер Рустем Адагамов
Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать
Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года
Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года
Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора
Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»
Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»
В «Сколково» установили фейковые урны для раздельного мусора
На необычную мусорку обратил внимание блогер Рустем Адагамов
В «Сколково» установили фейковые урны для раздельного мусора На необычную мусорку обратил внимание блогер Рустем Адагамов
Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать
Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года
Комментарии
Не жаловаться нужно, а кооперироваться и нанимать специализированные компании.
Тэги
Сюжет
Места