В Иркутске со 2 августа не вывозили мусор с контейнерных площадок вблизи жилых домов. Горожане жалуются в соцсетях на переполненные баки.

Как сообщает IRK.ru, в работе регионального оператора по обращению с отходами РТ-НЭО произошел сбой. На сайте организации в разделе «Уведомления о нарушении графика вывоза ТКО» нет актуальной информации.