Акция «Сдай пакет» пройдет в Иркутске 17 августа Начало акции — в 11:00 во дворце спорта «Труд»
Акция «Сдай пакет» пройдёт в Иркутске во дворце спорта «Труд» 17 августа. Как сообщают организаторы, начало — в 11:00.
Можно принести на переработку фасовочные пакеты, упаковочную, пищевую пленку, молочные пакеты, упаковку из под круп, хлеба и макарон 5РР, цветные пакеты из магазинов. Все они должны быть сухими, чистыми и отсортированы по типам.
Не принимаются: биоразлагаемые и экопакеты (с добавкой d2W), фольгированные пакеты и упаковка, пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP, грязные пакеты. Организаторы приглашают волонтеров, подробности по телефону: 8 904 148-29-40 и на странице в соцсетях.
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