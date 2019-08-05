Ливневую канализацию впервые сделают на улице Баумана в Иркутске Реконструкция улицы пройдет в течение двух лет
В Иркутске начали реконструировать улицу Баумана, впервые на ней смонтируют ливневую канализацию. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проводятся на участке от 18-го до 21-го Советского переулка по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Улица Баумана — один из самых капиталоемких и основательных наших проектов. Его реализация рассчитана на два года, однако основной объем работ завершим уже в этом году. Здесь впервые будет сделана ливневая канализация. Это основательная система — с необходимыми колодцами, дождеприемниками, водостоками. Установка этой сложной инженерной конструкции позволит увеличить срок службы дороги», — отметил глава города Дмитрий Бердников.
В 2020 году запланированы работы по устройству дорожного полотна, тротуаров и ограждений, дорожных знаков, освещению, озеленению.
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