11 августа Иркутский планетарий и региональное сообщество любителей астрономии проведут квест-игру и бесплатные наблюдения Луны в телескопы. Как сообщает пресс-служба планетария, мероприятия приурочены к 50-летию высадки человека на Луну.

Телескопы будут установлены на пяти площадках — у памятника Александру III и у памятника Гагарину на набережной, возле солнечных часов на улице Ленина рядом со стадионом «Труд», рядом с детской железной дорогой на острове Юность и у Иркутского планетария в 130-м квартале. Все желающие смогут наблюдать Луну на этих площадках с 21:00 до 23:00.

В квест-игре «Ориентирование на Луне» смогут принять участие не более десяти команд, каждая из которых должна состоять из не менее чем трёх и не более чем пяти человек. Он стартует на площадке у памятника Александру III в 21:00. Финиш и подведение итогов квеста пройдут до 23 часов в Иркутском планетарии (ул. Седова, 30). Команды, правильно выполнившие задание быстрее всех, получат призы.

Зарегистрировать команду для участия можно здесь. Регистрационный взнос с команды составляет 500 рублей, его необходимо оплатить в кассе планетария после регистрации.