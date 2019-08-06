Иркутский планетарий проведет квест и бесплатные наблюдения Луны 11 августа Мероприятия приурочены к 50-летию высадки человека на Луну
11 августа Иркутский планетарий и региональное сообщество любителей астрономии проведут квест-игру и бесплатные наблюдения Луны в телескопы. Как сообщает пресс-служба планетария, мероприятия приурочены к 50-летию высадки человека на Луну.
Телескопы будут установлены на пяти площадках — у памятника Александру III и у памятника Гагарину на набережной, возле солнечных часов на улице Ленина рядом со стадионом «Труд», рядом с детской железной дорогой на острове Юность и у Иркутского планетария в 130-м квартале. Все желающие смогут наблюдать Луну на этих площадках с 21:00 до 23:00.
В квест-игре «Ориентирование на Луне» смогут принять участие не более десяти команд, каждая из которых должна состоять из не менее чем трёх и не более чем пяти человек. Он стартует на площадке у памятника Александру III в 21:00. Финиш и подведение итогов квеста пройдут до 23 часов в Иркутском планетарии (ул. Седова, 30). Команды, правильно выполнившие задание быстрее всех, получат призы.
Зарегистрировать команду для участия можно здесь. Регистрационный взнос с команды составляет 500 рублей, его необходимо оплатить в кассе планетария после регистрации.
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