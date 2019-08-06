С 10 августа стоимость посещения северной части острова Ольхон составляет 300 рублей. Как сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», это связано с дополнительным благоустройством и мероприятиями по сохранению и развитию природного и рекреационного потенциала территории.

В стоимость включена плата за посещение территории Прибайкальского национального парка. Тариф действует как для жителей Иркутской области, так и для иностранных граждан.

Ранее стоимость посещения этой заповедной территории составляла 100 рублей. Конечная точка туристического маршрута — мыс Хобой, где недавно установили деревянную тропу, чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на природу.