В Иркутске разработали экскурсионный маршрут по театральным местам Первая экскурсия состоится 14 августа в 14:00
Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея в рамках празднования Года театра в России разработал пешеходную экскурсию «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму региона.
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