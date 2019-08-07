Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея в рамках празднования Года театра в России разработал пешеходную экскурсию «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму региона.

Экскурсоводы расскажут о том, как иркутская общественность пришла к мысли «завести свой театр», где состоялись первые представления, об истории зданий театров Иркутска: Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, Театра юного зрителя им. А. Вампилова, Иркутской областной филармонии. Экскурсанты узнают о драматургах, актерах и общественных деятелях, благодаря которым развивалось и процветало театральное искусство в городе.