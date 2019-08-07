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Новости7 августа 2019

Переполненные контейнерные площадки в Иркутске очистят от мусора до конца недели К уборке подключили МУП «Спецавтохозяйство»

РедакторЕкатерина Зырянова

Контейнерные площадки во дворах жилых домов Иркутска очистят от бытовых отходов до конца недели. Об этом стало известно по итогам совещания в мэрии 7 августа.

«Вопрос с вывозом ТКО наиболее остро стоит в Октябрьском и Свердловском округах. Мы приняли решение подключить к решению проблемы наше муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Также сейчас необходимо оперативно составить перечень наиболее захламленных территорий, которые очистят в первую очередь», — сказал вице-мэр Виктор Ешеев.

В помощь регоператору направлена дополнительная спецтехника, на муниципальном предприятии организована работа персонала в три смены.

 2 августа в Иркутске перестали вывозить мусор с площадок вблизи жилых домов. По итогам проверки прокуратуры выяснилось, что причиной стал отказ компаний ООО «Петр и компания», ООО «САХ» и ООО «Иртранском» (подрядчиков регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск») от исполнения обязательств по транспортировке отходов. Ведомство потребовало у руководителей организаций возобновить работу. 

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