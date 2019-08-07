Контейнерные площадки во дворах жилых домов Иркутска очистят от бытовых отходов до конца недели. Об этом стало известно по итогам совещания в мэрии 7 августа.

«Вопрос с вывозом ТКО наиболее остро стоит в Октябрьском и Свердловском округах. Мы приняли решение подключить к решению проблемы наше муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Также сейчас необходимо оперативно составить перечень наиболее захламленных территорий, которые очистят в первую очередь», — сказал вице-мэр Виктор Ешеев.

В помощь регоператору направлена дополнительная спецтехника, на муниципальном предприятии организована работа персонала в три смены.