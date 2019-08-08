8 августа Центр хирургии новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы получил в дар эндоскопическое оборудование немецкой фирмы Karl Storz. Его передал фонд Юрия Тена, средства собрали на благотворительном вечере «Дыхание жизни» в Москве.

Больница получила оборудование для визуализации изображения и видеолапароскоп высокого разрешения. Благодаря ему в Центре хирургии новорожденных будет возможным проводить до 600 сложнейших операций в год.

«С помощью трехмерного изображения мы прекрасно видим расположение органов — то, что обычный человек может только представить. Это то же самое, если бы вы оказались внутри организма. Такие операции в мире выполняет очень небольшое количество специалистов. Они проводятся в одной из клиник Германии, в госпитале в США, в детской больнице в Японии, а теперь и в нашем учреждении», — сказал хирург Юрий Козлов.