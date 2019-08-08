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Новости8 августа 2019

Новейшее 3D-оборудование установили в Ивано-Матренинской больнице в Иркутске Его приобрели на пожертвования с благотворительного вечера «Дыхание жизни» в Москве

РедакторЕкатерина Зырянова

8 августа Центр хирургии новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы получил в дар эндоскопическое оборудование немецкой фирмы Karl Storz. Его передал фонд Юрия Тена, средства собрали на благотворительном вечере «Дыхание жизни» в Москве.

Больница получила оборудование для визуализации изображения и видеолапароскоп высокого разрешения. Благодаря ему в Центре хирургии новорожденных будет возможным проводить до 600 сложнейших операций в год.

«С помощью трехмерного изображения мы прекрасно видим расположение органов — то, что обычный человек может только представить. Это то же самое, если бы вы оказались внутри организма. Такие операции в мире выполняет очень небольшое количество специалистов. Они проводятся в одной из клиник Германии, в госпитале в США, в детской больнице в Японии, а теперь и в нашем учреждении», — сказал хирург Юрий Козлов.

«Сегодня нашими пациентами становятся дети весом 1 килограмм и менее. Мы выполняем филигранные реконструктивные операции на желудочно-кишечном тракте, на пищеводе, на легких. Новое оборудование позволит осуществлять телекоммуникации с коллегами из мировых госпиталей, хирурги смогут комментировать операции в удаленном доступе», — отметил главный врач больницы Владимир Новожилов.

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