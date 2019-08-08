Выбросы углекислого газа от лесных пожаров в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае составили 82 миллиона тонн, а по всей России с начала года — 284 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анны Романовской.

Она уточнила, что обычно в год от природных пожаров в РФ выбросы СО2 составляют около 170 миллионов тонн. Для расчета эксперты использовали спутниковые данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 8 августа, площадь лесных пожаров в России, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади в 180 тысяч гектаров.