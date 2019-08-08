10 августа в Иркутской области стартует фестиваль русской оперы, он пройдет под открытым небом в музее «Тальцы». Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие состоится впервые.

В рамках фестиваля зрителям представят постановки двух опер Н.А. Римского-Корсакова. Это «Царская невеста» и «Золотой петушок». Оперу по сказке Александра Пушкина поставит молодой режиссер, выпускница Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена и мастерской Георгия Исаакяна Российского института театрального искусства Елизавета Корнеева.

Фестиваль русской оперы посвящен 175-летию Николая Римского-Корсакова и 220-летию Александра Пушкина, которые отмечаются в этом году.

Основным организатором фестиваля русской оперы является Иркутская областная филармония, а художественным руководителем проекта — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Постановки исполнит Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор Иркутской областной филармонии, солисты из Европы и России.