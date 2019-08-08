В Тальцах впервые пройдет фестиваль русской оперы Зрителям представят постановки «Царская невеста» и «Золотой петушок»
10 августа в Иркутской области стартует фестиваль русской оперы, он пройдет под открытым небом в музее «Тальцы». Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие состоится впервые.
В рамках фестиваля зрителям представят постановки двух опер Н.А. Римского-Корсакова. Это «Царская невеста» и «Золотой петушок». Оперу по сказке Александра Пушкина поставит молодой режиссер, выпускница Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена и мастерской Георгия Исаакяна Российского института театрального искусства Елизавета Корнеева.
Фестиваль русской оперы посвящен 175-летию Николая Римского-Корсакова и 220-летию Александра Пушкина, которые отмечаются в этом году.
Основным организатором фестиваля русской оперы является Иркутская областная филармония, а художественным руководителем проекта — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Постановки исполнит Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор Иркутской областной филармонии, солисты из Европы и России.
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