Новости11 августа 2019
В Тулуне построили временный приют для домашних животных Вольеры для сотни собак и кошек соорудили на территории местной ветстанции
В Тулуне на базе местной ветеринарной станции волонтеры построили вольеры для домашних животных, потерявших дом после паводка. Как сообщают «Вести Иркутск», сейчас во временном приюте разместились около сотни собак и кошек.
«Животные в ужасном, конечно, состоянии. Ото всех этих бедствий люди ходят потерянные, а про собак говорить нечего. Они очень долго адаптируются. Даже иногда не узнают своих хозяев. Кидаются на всех», — рассказала начальник ветеринарной станции города Тулуна Юлия Кузнецова.
Собак постепенно разбирают жители Тулуна. Оставшихся животных перевезут в питомники, расположенные в других районах области.
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