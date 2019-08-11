В Тулуне на базе местной ветеринарной станции волонтеры построили вольеры для домашних животных, потерявших дом после паводка. Как сообщают «Вести Иркутск», сейчас во временном приюте разместились около сотни собак и кошек.

«Животные в ужасном, конечно, состоянии. Ото всех этих бедствий люди ходят потерянные, а про собак говорить нечего. Они очень долго адаптируются. Даже иногда не узнают своих хозяев. Кидаются на всех», — рассказала начальник ветеринарной станции города Тулуна Юлия Кузнецова.

Собак постепенно разбирают жители Тулуна. Оставшихся животных перевезут в питомники, расположенные в других районах области.