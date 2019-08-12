В Ангарске сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия совместно с таможней изъяли больше шести килограммов экзотического ореха макадамии на рынке «Сатурн». Об этом сообщает «Байкал Инфо».

При проведении планового рейда госинспекторы обнаружили орехи, на ценнике которых страной происхождения значилась Австралия. Продукция из этой страны находится под запретом на ввоз в Россию.

Собственник пояснил, что указал страну наугад, документов на орех у него нет, и откуда они доставлены, он не знает. Макадамию изъяли и сожгли в котельной.