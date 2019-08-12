Иркутская область стала 20-й в рейтинге регионов по численности среднего класса Здесь 17,6% семей, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры
РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по численности среднего класса. Иркутская область заняла 20-ю строчку. В Приангарье 17,6% семей могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры.
|место
|регион
|доля семей, относящихся к среднему классу, %
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|45,2
|Магаданская область
|34,5
|Чукотский автономный округ
|33,8
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|32,1
|Ненецкий автономный округ
|28,9
|Сахалинская область
|27,4
|Москва
|26,8
|Санкт-Петербург
|25,7
|Республика Саха (Якутия)
|22,8
|Камчатский край
|22,2
|Ленинградская область
|20,8
|20,8
|Республика Коми
|20,3
|Мурманская область
|20,3
|Красноярский край
|19,9
|Амурская область
|19,5
|Московская область
|19,3
|Томская область
|18,1
|Хабаровский край
|17,9
|Иркутская область
|17,6
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