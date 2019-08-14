C 22:00 15 августа до 06:00 17 августа в части Свердловского округа отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Отключат холодную воду в микрорайонах Первомайский и Синюшина Гора, в том числе, в домах по улицам Маршала Конева, Доржи Банзарова, бульвару Рябикова. Кроме того, воды не будет в зданиях по улицам Берёзовая Роща, Аргунова, Сергеева, Ольховая, 9-й км станции Кая; в СНТ «Сибирский садовод», «Садовод», «Зелёная Горка», «Мичуринец», ДНП «Мичурина», а также объектах Марковского МО: в микрорайоне Луговом, ЖК «Стрижи», ЖК «Сокол»; в Ново-Мельниково по улице Центральной, в микрорайоне «Сергиев Посад», ДНТ «Полюшко», ДНТ «Защитник Отечества».

На время отключения необходимо обеспечить запас воды и принять меры пожарной безопасности. Полный список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть на сайте «Водоканала».