Холодную воду отключат в Свердловском округе Иркутска с 15 по 17 августа Отключат водоснабжение в микрорайонах Первомайский и Синюшина Гора
C 22:00 15 августа до 06:00 17 августа в части Свердловского округа отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Отключат холодную воду в микрорайонах Первомайский и Синюшина Гора, в том числе, в домах по улицам Маршала Конева, Доржи Банзарова, бульвару Рябикова. Кроме того, воды не будет в зданиях по улицам Берёзовая Роща, Аргунова, Сергеева, Ольховая, 9-й км станции Кая; в СНТ «Сибирский садовод», «Садовод», «Зелёная Горка», «Мичуринец», ДНП «Мичурина», а также объектах Марковского МО: в микрорайоне Луговом, ЖК «Стрижи», ЖК «Сокол»; в Ново-Мельниково по улице Центральной, в микрорайоне «Сергиев Посад», ДНТ «Полюшко», ДНТ «Защитник Отечества».
На время отключения необходимо обеспечить запас воды и принять меры пожарной безопасности. Полный список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть на сайте «Водоканала».
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