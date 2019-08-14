Клуб «Байкал-Энергия» объявил о начале сбора экспонатов для музея хоккея с мячом. Как сообщается на сайте ХК, он расположится на первом этаже будущего ледового дворца спорта «Байкал».

«Приносить можно что угодно, лишь бы это было каким-то образом связано с историей иркутского хоккея с мячом: клюшки, автографы, игровые майки и элементы хоккейной экипировки игроков «Локомотива», «Сибсканы» и «Байкал-Энергии», фотоснимки, медали, значки и многое другое. Единственное условие: экспонаты принимаются в дар исключительно на безвозмездной основе», — отметил пресс-атташе команды Борис Фоминых.