Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в горах Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турагентство «Аксай-Тревэл».

Альпинист погиб во время спуска с пика Победы на высоте примерно в шесть тысяч метров над уровнем моря, сорвался с обрыва. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, которые осложнены плохими погодными условиями.

Пик Победы — высочайшая точка Тянь-Шаня, высота — 7439 метров. Восхождение на пик дает право на получение почетного в альпинизме звания «Снежный барс».