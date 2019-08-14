Иркутский альпинист погиб в горах Киргизии Сергей Войличенко сорвался во время спуска с пика Победы на высоте примерно в 6 тысяч метров
Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в горах Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турагентство «Аксай-Тревэл».
Альпинист погиб во время спуска с пика Победы на высоте примерно в шесть тысяч метров над уровнем моря, сорвался с обрыва. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, которые осложнены плохими погодными условиями.
Пик Победы — высочайшая точка Тянь-Шаня, высота — 7439 метров. Восхождение на пик дает право на получение почетного в альпинизме звания «Снежный барс».
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