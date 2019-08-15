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Новости15 августа 2019

Школа-студия МХАТ представит на Иркутском международном книжном фестивале три спектакля Постановки покажут 30 и 31 августа

РедакторЕкатерина Зырянова

Школа-студия МХАТ покажет на Иркутском международном книжном фестивале спектакль по мотивам книг Виктора Астафьева, уличный спектакль «Лес» и музыкально-поэтическую постановку, посвященную Александру Володину. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

30 августа в ТЮЗе им. А. Вампилова студенты четвёртого курса Школы-студии МХАТ из мастерской Виктора Рыжакова покажут спектакль «Чуш или все, что осталось после нашей поездки на родину писателя» по прозе Виктора Астафьева. В 2018 году студенты Школы-студии провели зимние каникулы на родине Астафьева, в селе Овсянка Красноярского края. Студийцы общались с местными жителями, друзьями, близкими и современниками писателя. Полученные впечатления легли в основу спектакля и сопровождаются наблюдениями артистов и песнями, без которых невозможно представить сибирскую землю.

30 и 31 августа выпускники мастерской Дмитрия Брусникина представят спектакль «Лес». Это уличный спектакль, артисты будут играть его прямо на площади перед стадионом «Труд». В основе постановки — труд русского философа Владимира Бибихина.

31 августа в ТЮЗе артисты мастерской Виктора Рыжакова покажут музыкально-поэтическую постановку «Оттепель», посвященную 100-летию со дня рождения Александра Володина. Билеты на спектакли в ТЮЗе им. А. Вампилова и встречу с Виктором Рыжаковым — бесплатные. Их можно забронировать через форму регистрации на сайте ИМКФ и на страницах фестиваля в соцсетях.

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