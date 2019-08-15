Школа-студия МХАТ покажет на Иркутском международном книжном фестивале спектакль по мотивам книг Виктора Астафьева, уличный спектакль «Лес» и музыкально-поэтическую постановку, посвященную Александру Володину. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

30 августа в ТЮЗе им. А. Вампилова студенты четвёртого курса Школы-студии МХАТ из мастерской Виктора Рыжакова покажут спектакль «Чуш или все, что осталось после нашей поездки на родину писателя» по прозе Виктора Астафьева. В 2018 году студенты Школы-студии провели зимние каникулы на родине Астафьева, в селе Овсянка Красноярского края. Студийцы общались с местными жителями, друзьями, близкими и современниками писателя. Полученные впечатления легли в основу спектакля и сопровождаются наблюдениями артистов и песнями, без которых невозможно представить сибирскую землю.

30 и 31 августа выпускники мастерской Дмитрия Брусникина представят спектакль «Лес». Это уличный спектакль, артисты будут играть его прямо на площади перед стадионом «Труд». В основе постановки — труд русского философа Владимира Бибихина.