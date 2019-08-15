Школа-студия МХАТ представит на Иркутском международном книжном фестивале три спектакля Постановки покажут 30 и 31 августа
Школа-студия МХАТ покажет на Иркутском международном книжном фестивале спектакль по мотивам книг Виктора Астафьева, уличный спектакль «Лес» и музыкально-поэтическую постановку, посвященную Александру Володину. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
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