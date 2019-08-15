Отель сети Hilton откроется в 2020 году в Иркутске Он разместится в МТЦ «Новый»
В 2020 году в Иркутске откроется отель сети Hilton. Как сообщает IRK.ru, Double Tree by Hilton разместится в МТЦ «Новый».
В отеле планируется 200 номеров разной планировки: стандартные, повышенной комфортности и президентские. Ремонтно-отделочные работы начнутся в сентябре 2019 года, сдача объекта запланирована на март 2020 года.
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