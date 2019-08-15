16 августа жители Синюшиной горы обсудят с властями перенос тубдиспансера Встреча состоится в 19:00 на бульваре Рябикова, 2б
16 августа в Иркутске состоится встреча жителей Синюшиной горы и представителей мэрии, правительства области и Заксобрания. Как сообщает IRK.ru, на собрании участники обсудят вопрос переноса строительства противотуберкулёзного диспансера в микрорайоне.
Встреча состоится в 19:00 на бульваре Рябикова, 2б (ДШИ №10). До этого инициативная группа неоднократно проводила одиночные пикеты.
2 ноября 2018 года в Иркутске состоялись общественные слушания, на которых большинство проголосовало за строительство объекта. После обращения иркутян в прокуратуру выяснилось, что процедура прошла с нарушениями. Жители потребовали проведения повторных слушаний. В апреле губернатор Сергей Левченко заявил о приостановке строительства нового здания туберкулезного диспансера для поиска верного решения с общественностью и медсообществом.
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