Коллекционер из Германии подарил ангарскому музею 176 советских часов Это наручные, карманные, военные экземпляры и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР
Коллекционер из Германии Йоханнес Альтмеппен подарил ангарскому музею 176 экземпляров часов советского производства. Как сообщает пресс-служба мэрии АГО, 16 августа исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии побывал в ангарском музее.
Четыре года назад Йоханнес Альтмеппен уже посещал музей и тогда принял решение передать ему часть собственной коллекции. Она подробно описана, это имеет большую научно-исследовательскую ценность. В числе переданной коллекции: наручные и карманные, военные и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР.
Главный хранитель музея часов Баирма Бартанова в торжественной обстановке приняла коллекцию от владельца. По словам директора Веры Павловец, уже в октябре будет организована специальная выставка, в рамках которой ангарчане и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты.
Читайте также:
Московский планетарий открылся для посетителей После семнадцатилетней реконструкции московский планетарий снова заработал.
Музей архитектуры запустил рекламную кампанию «Узнай полную историю»
Saatchi & Saatchi разработали рекламную кампанию для Музея имени Щусева.
Музей архитектуры запустил рекламную кампанию «Узнай полную историю» Saatchi & Saatchi разработали рекламную кампанию для Музея имени Щусева.
Ольга Свиблова и Юлия Шахновская: Что творится в музеях? Директор МАММ и директор Политехнического о своей работе и свежих музейных трендах.
Московский планетарий открылся для посетителей После семнадцатилетней реконструкции московский планетарий снова заработал.
Музей архитектуры запустил рекламную кампанию «Узнай полную историю»
Saatchi & Saatchi разработали рекламную кампанию для Музея имени Щусева.
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места