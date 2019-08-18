Коллекционер из Германии Йоханнес Альтмеппен подарил ангарскому музею 176 экземпляров часов советского производства. Как сообщает пресс-служба мэрии АГО, 16 августа исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии побывал в ангарском музее.

Четыре года назад Йоханнес Альтмеппен уже посещал музей и тогда принял решение передать ему часть собственной коллекции. Она подробно описана, это имеет большую научно-исследовательскую ценность. В числе переданной коллекции: наручные и карманные, военные и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР.

Главный хранитель музея часов Баирма Бартанова в торжественной обстановке приняла коллекцию от владельца. По словам директора Веры Павловец, уже в октябре будет организована специальная выставка, в рамках которой ангарчане и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты.