Две паромные переправы, разрушенные наводением, восстановили в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, это «Бельск» через реку Большая Белая в Черемховском районе и «Казачья Бадарановка» через реку Уда в Нижнеудинском районе.

Всего в зону паводка попали 49 участков дорог регионального или межмуниципального значения, подтоплено 22 моста, в том числе повреждено 18 мостов, из них девять мостов и две паромные переправы разрушены. На трассах местного значения требуют восстановления 36 километров и 17 мостов. Еще 26 участков дорог регионального или межмуниципального значения подтопило второй волной паводка. Рабочая группа Федерального дорожного агентства откорректирует их перечень для восстановления.

Общая стоимость работ для восстановления транспортной инфраструктуры в регионе после паводка оценивается почти в 1,7 миллиарда рублей. Из федерального бюджета в этом году Приангарью на эти цели выделили 493,9 миллиона рублей. В 2020-2021 годах предварительно запланировано 500 и 600 миллионов рублей.