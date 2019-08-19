Пять тысяч домов снесут в Иркутской области после наводнения Также реконструкции подлежат 50 объектов социальной инфраструктуры
Из-за наводнения в Иркутской области около пяти тысяч домов признаны непригодными для проживания. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, также 50 объектов социальной инфраструктуры подлежат реконструкции.
Прокуратура представила свои предложения в региональное правительство, которое, в свою очередь, разработало механизмы предоставления гражданам жилых помещений, в том числе из государственного жилищного фонда Иркутской области. Заказчиком строительства новых домов определили государственное казенное учреждение «Служба заказчика Иркутской области».
25 июня в Иркутской области произошло сильное наводнение. Вода затопила около 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тысячи домов не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек.
Власти Иркутской области считают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что «осеннее повышение уровня воды всегда существует», но оно будет «в два раза меньше».
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