Швейцарский пловец Эрнст Бромайс, собиравшийся пересечь Байкал с юга на север, спустя 10 дней прекратил заплыв из-за проблем с сердцем. Об этом он сообщил в своем «Инстаграме».

У 51-летнего спортсмена возникла аритмия на фоне нагрузки и сложных условий заплыва. По словам Бромайса, решение далось ему непросто, однако оно было единственно верным.

«Спасибо доктору Вальтеру Кистлеру и его команде, которая наблюдала меня в больнице. Сердечная аритмия протекает в лёгкой форме. Я до сих пор ощущаю её, но с каждым днём мне становится всё лучше. Я уже не принимаю никаких препаратов. Скорее всего, не нужна будет и операция», — сообщил швейцарец.

Эрнст Бромайс начал заплыв из поселка Култук 11 июля. Конечной точкой маршрута должен был стать посёлок Нижнеангарск в Республике Бурятия. Предполагалось, что Бромайс преодолеет около 800 километров по воде.