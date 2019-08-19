Швейцарский спортсмен закончил заплыв вдоль Байкала из-за проблем с сердцем Эрнст Бромайс остановил заплыв спустя 10 дней после начала.
Швейцарский пловец Эрнст Бромайс, собиравшийся пересечь Байкал с юга на север, спустя 10 дней прекратил заплыв из-за проблем с сердцем. Об этом он сообщил в своем «Инстаграме».
У 51-летнего спортсмена возникла аритмия на фоне нагрузки и сложных условий заплыва. По словам Бромайса, решение далось ему непросто, однако оно было единственно верным.
«Спасибо доктору Вальтеру Кистлеру и его команде, которая наблюдала меня в больнице. Сердечная аритмия протекает в лёгкой форме. Я до сих пор ощущаю её, но с каждым днём мне становится всё лучше. Я уже не принимаю никаких препаратов. Скорее всего, не нужна будет и операция», — сообщил швейцарец.
Эрнст Бромайс начал заплыв из поселка Култук 11 июля. Конечной точкой маршрута должен был стать посёлок Нижнеангарск в Республике Бурятия. Предполагалось, что Бромайс преодолеет около 800 километров по воде.
Экстремальным плаванием швейцарец начал заниматься с 2008 года. За это время на его счету более 200 покорённых озёр в Европе. В 2014 году Эрнст Бромайс стал первым в мире человеком, преодолевшим больше 1200 километров вдоль течения Рейна — от истоков реки в швейцарских Альпах и до голландского Роттердама, где Рейн впадает в Северное море.
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