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Новости19 августа 2019

«Убийца тамбовских крестьян!»: Акция у памятника маршалу Тухачевскому Москвичам напомнили, как советские власти использовали химическое оружие против собственных граждан

РедакторРоман Чернянский

Участники проекта «Декоммунизация» и члены ПАРНАС провели акцию у памятника маршалу СССР Михаилу Тухачевскому в Хорошево-Мневниках.

Мероприятие организовали в день памяти Тамбовского восстания 1920–1921 годов, которое подавили с применением химического оружия по приказу Тухачевского.

Участники московской акции повесили на памятник маршалу плакат «Убийца тамбовских крестьян! 1920–21. Вечная память героям антоновского восстания». По словам организаторов, москвичи должны знать, что «рядом с их домами увековечена память хладнокровного и беспощадного убийцы».

«67 улиц России носят имена [Тухачевского]. В нашей стране не должны стоять памятники функционерам большевистского террора, улицы и площади не должны носить имена преступников», — подчеркнули организаторы.

В этом году перед 9 Мая к памятнику Тухачевскому возложили цветы ученики пятого класса московской школы № 138. Отчет о мероприятии опубликовали в фейсбуке с хештегами #9мая, #Победа и #мыпомним. При этом Тухачевский в Великой Отечественной войне не участвовал — маршал был расстрелян еще в 1937 году.

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Комментарии

1 комментарий
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СССергей Сибиряк

Чтоб вы знали - никаких жертв от применения газа на Тамбовщине не было (3 эпизода "слезогонками"). Это доказано историкам - А. Бобоковым, Н.Шило, А.Глушко, которые работали с огромнейшим массивом документов. Надо быть последним быдлом, чтоб так не знать историю. А вот в Восточной Сибири колчаковский генерал Розанов спокойно травил партизан газом - и ничего, никто про это сейчас не вспоминает, ведь модно грязью поливать М.Н. Тухачевского.

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