Заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил о растущей нехватке строителей по мере увеличения темпов реновации.

«Объемов работы много. Строителей у нас не хватает на программу реновации, мы сейчас четко это начинаем ощущать. По мере того как программа раскручивается, нам придется принимать меры по стимулированию и привлечению строителей», — рассказал чиновник.

Хуснуллин отметил, что власти города уже сталкивались с катастрофической нехваткой рабочих при активном строительстве новых станций метро, однако дефицит кадров устранили в течение пяти лет.