Московские власти пожаловались на нехватку рабочих для реновации Хуснуллин вспомнил аналогичную ситуацию со строительством метро, которую решили в течение пяти лет
Заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил о растущей нехватке строителей по мере увеличения темпов реновации.
«Объемов работы много. Строителей у нас не хватает на программу реновации, мы сейчас четко это начинаем ощущать. По мере того как программа раскручивается, нам придется принимать меры по стимулированию и привлечению строителей», — рассказал чиновник.
Хуснуллин отметил, что власти города уже сталкивались с катастрофической нехваткой рабочих при активном строительстве новых станций метро, однако дефицит кадров устранили в течение пяти лет.
Ранее советник мэра Владимир Ресин рассказывал, что для реновации необходимо привлечь миллион человек — сейчас в стройкомплексе Москвы работают более 400 тысяч человек.
Источник: ТАСС
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