Парамонова отметила, что закрывать общественное пространство заборами, как и, например, оборудовать там неприятный яркий свет в ночное время, — антипользовательские решения.

Архитектор настаивает на необходимости диалога между жителями и отдыхающими, в ходе которого должны определиться границы свободы пользователей общественного пространства. Силовыми методами проблему Хохловской площади решить невозможно, уверена эксперт.

С Парамоновой согласны и другие специалисты

Решение возвести глухое ограждение вокруг «Ямы» нерационально с архитектурной точки зрения, отметил в разговоре с ТАСС гендиректор бюро Panacom Арсений Леонович: «Амфитеатр является центральной пространственной композицией и удачным оформлением площади. После возведения вокруг участка глухого забора теряются как выгодные видовые точки, так и облик площади в целом».

«Никакие архитектурные приемы и декоративные решения в оформлении забора не изменят сути, потому что любое вмешательство в границы будет нести в себе негативный окрас», — добавил основатель бюро Wall Рубен Аракелян. По его словам, в западных странах вводят лишь временные ограничения в случаях, если есть угроза безопасности. Например, в Копенгагене нет ограждений даже на мостах и набережных.

В то же время установка забора вокруг «Ямы» только усилит маргинализацию пространства, так как вызовет волну протестных настроений отдыхающих, считает урбанист и соучредитель агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский. Вместе с Аракеляном он, в противовес Парамоновой, предлагает наполнять площадку культурными событиями.



О том, что в «Яме» собираются установить забор, видеонаблюдение и охрану, стало известно в начале августа. По сведениям источника The Village в департаменте культуры, мэрия прорабатывает идею глухого ограждения всей площадки с возможностью закрывать ворота на ночь и по праздникам. Как будет выглядеть трехметровый забор вокруг пространства, можно узнать в нашем материале.



Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что забор вокруг «Ямы» — это кардинальное решение, которое не украсит город. По мнению специалиста, для Хохловской площади нужно искать альтернативные идеи.

Источник: ТАСС

