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Новости20 августа 2019

Архитекторы и урбанисты — о возведении забора вокруг «Ямы» Специалисты выступают против ограничения доступа к общественному пространству

РедакторРоман Чернянский

Возведение забора вокруг «Ямы» нарушит архитектуру общественного пространства, заявила ТАСС гендиректор проектного подразделения КБ «Стрелка» Дарья Парамонова. По словам эксперта, городскому сообществу необходимо самостоятельно решать судьбу площадки.

Дарья Парамонова

гендиректор проектного подразделения КБ «Стрелка»

Хохловская площадь изначально задумывалась как музей под открытым небом. Городское сообщество пришло к тому, что на площади не должно происходить ничего — в этом и есть ее ценность. Впервые за долгие годы было принято решение не насыщать площадь активностями и смыслами, а посмотреть, что там вырастет само.

Сейчас «Яма» не требует дополнительных объектов для того, чтобы работать как общественное пространство. В существующем состоянии она притягивает даже больше людей и не уступает по популярности другим точкам в Москве.

Какое-то время Хохловская площадь была местом для онлайн-кинотеатра (прошлогодняя инициатива Tele2. — Прим. ред.), но в итоге проект даже ограничил количество возможных поведенческих сценариев пользователей. Другими словами, устройство принудительного развлечения — устаревшая практика для общественного пространства.

Парамонова отметила, что закрывать общественное пространство заборами, как и, например, оборудовать там неприятный яркий свет в ночное время, — антипользовательские решения.

Архитектор настаивает на необходимости диалога между жителями и отдыхающими, в ходе которого должны определиться границы свободы пользователей общественного пространства. Силовыми методами проблему Хохловской площади решить невозможно, уверена эксперт.

С Парамоновой согласны и другие специалисты

Решение возвести глухое ограждение вокруг «Ямы» нерационально с архитектурной точки зрения, отметил в разговоре с ТАСС гендиректор бюро Panacom Арсений Леонович: «Амфитеатр является центральной пространственной композицией и удачным оформлением площади. После возведения вокруг участка глухого забора теряются как выгодные видовые точки, так и облик площади в целом».

«Никакие архитектурные приемы и декоративные решения в оформлении забора не изменят сути, потому что любое вмешательство в границы будет нести в себе негативный окрас», — добавил основатель бюро Wall Рубен Аракелян. По его словам, в западных странах вводят лишь временные ограничения в случаях, если есть угроза безопасности. Например, в Копенгагене нет ограждений даже на мостах и набережных.

В то же время установка забора вокруг «Ямы» только усилит маргинализацию пространства, так как вызовет волну протестных настроений отдыхающих, считает урбанист и соучредитель агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский. Вместе с Аракеляном он, в противовес Парамоновой, предлагает наполнять площадку культурными событиями.

О том, что в «Яме» собираются установить забор, видеонаблюдение и охрану, стало известно в начале августа. По сведениям источника The Village в департаменте культуры, мэрия прорабатывает идею глухого ограждения всей площадки с возможностью закрывать ворота на ночь и по праздникам. Как будет выглядеть трехметровый забор вокруг пространства, можно узнать в нашем материале.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что забор вокруг «Ямы» — это кардинальное решение, которое не украсит город. По мнению специалиста, для Хохловской площади нужно искать альтернативные идеи.

Источник: ТАСС

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Комментарии

4 комментария
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ЕХЕгор Хардкор

Бухали, бухают и будут бухать. Такая уж сущность посетителей ямы в пятничные и субботние вечера. 

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