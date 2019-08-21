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Новости21 августа 2019

6-7 сентября в Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии» Большой интерактивный шоу-концерт состоится на концертной площадке острова Юность

РедакторЕкатерина Зырянова

6 и 7 сентября на концертной площадке острова Юность состоится фестиваль «Дни Бразилии в Иркутске-2019: культура, музыка, танец, спорт». Об этом сообщает администрация города. Организатором фестиваля выступает Иркутская федерация капоэйры.

Горожан ждет большой интерактивный шоу-концерт с участием представителей бразильской культуры. В программе фестиваля — показательные выступления представителей федерации капоэйры, бразильское джиу-джитсу, барабанное и лазерное шоу, выступления танцевальных коллективов, розыгрыш призов, а также мастер-классы. Посещение всех событий фестиваля бесплатно. 

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