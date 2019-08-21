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Новости21 августа 2019

Иркутян приглашают пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ Мобильный пункт будет работать около отеля «Кортъярд Марриотт» с 9:00 до 16:00 22 августа

РедакторЕкатерина Зырянова

22 августа иркутян приглашают пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также обследоваться на туберкулез. Об этом сообщает Центр СПИД. 

При необходимости можно будет пройти обследование и узнать свой иммунный статус (сделать иммунограмму). Результаты обследования на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С будут известны уже через 15 минут, туберкулез — в течение двух часов.

Все желающие получат консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, поучаствуют в беспроигрышной викторине и получат тематические призы и сувениры. Мобильный пункт будет работать с 9:00 до 16:00 на ул. Чкалова, 15 у отеля «Кортъярд Марриотт».

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