Летние джазовые сезоны в Иркутске завершатся 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского Центра Александра Филиппова.

В этот день в «Ракушке» на острове Юность запланировано целое шоу. В концерте примут участие студия барабанов «SpaceJam» (ИГУ), участники проекта SAX&ORGAN Андрей Гедеон и Дечебал Григоруцэ. Они сыграют рок-хиты в своей обработке. Начало концерта — в 18:30, вход свободный.