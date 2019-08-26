Подполковник ФСБ Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о столичном похоронном рынке, покинул пост. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и трех собеседников, близких к ФСБ.

По словам одного из источников издания, близких к спецслужбе, Медоева сняли около месяца назад. О конкретных причинах такого решения, как и о новом месте работы подполковника, собеседники «РБК» не рассказали. По данным «Русской службы Би-би-си», он перешел в службу безопасности «Газпрома».



Медоев не первый силовик, покинувший свой пост на фоне дела Голунова, которому во время работы над расследованием о ГБУ «Ритуал» подбросили наркотики. Подполковник был помощником руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева. Близкие к ним люди, по данным Голунова, контролируют региональный похоронный рынок. Так, дружба директора «Ритуала» Артема Екимова с Медоевым упоминалась в деле экс-генерала МВД Дениса Сугробова.

Еще одна фигура расследования — бизнесмен Валериан Мазараки, заместитель Екимова. Почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала» возглавляют люди из окружения Мазараки, семья которого также дружна с семьей Медоевых (отец подполковника Игорь Медоев — генерал-майор ФСБ, экс-помощник министра обороны Анатолия Сердюкова).