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Новости26 августа 2019

«РБК»: Подполковник ФСБ Марат Медоев лишился должности. Его в своем расследовании упоминал Голунов Теперь Медоев работает в «Газпроме», узнала «Би-би-си»

РедакторРоман Чернянский

Подполковник ФСБ Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о столичном похоронном рынке, покинул пост. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и трех собеседников, близких к ФСБ.

По словам одного из источников издания, близких к спецслужбе, Медоева сняли около месяца назад. О конкретных причинах такого решения, как и о новом месте работы подполковника, собеседники «РБК» не рассказали. По данным «Русской службы Би-би-си», он перешел в службу безопасности «Газпрома».

Медоев не первый силовик, покинувший свой пост на фоне дела Голунова, которому во время работы над расследованием о ГБУ «Ритуал» подбросили наркотики. Подполковник был помощником руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева. Близкие к ним люди, по данным Голунова, контролируют региональный похоронный рынок. Так, дружба директора «Ритуала» Артема Екимова с Медоевым упоминалась в деле экс-генерала МВД Дениса Сугробова.

Еще одна фигура расследования — бизнесмен Валериан Мазараки, заместитель Екимова. Почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала» возглавляют люди из окружения Мазараки, семья которого также дружна с семьей Медоевых (отец подполковника Игорь Медоев — генерал-майор ФСБ, экс-помощник министра обороны Анатолия Сердюкова).

Дорофеев, Екимов и Мазараки свои должности по-прежнему сохраняют. Племянник замдиректора «Ритуала», 19-летний Егор Мазараки вскоре после публикации расследования Голунова в начале июля продал свой российский бизнес давним партнерам семьи — Вячеславу Мартыненко, Игорю Нелюбову и Рустаму Мамедову. Один из таких активов, связываемых с Мазараки, — клуб Arena by Soho Family, охрана которого месяц назад избила троих журналистов якобы за плакат с митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

UPD (27 августа, 18:46): «МБХ медиа» со ссылкой на анонимный источник в «Мосэнерго» сообщил, что помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев перешел на работу в эту организацию, где стал советником управляющего директора по безопасности и режиму.

Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня журналиста отправили под домашний арест на два месяца. Он утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, и связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Корреспондента отпустили спустя пять дней с момента задержания после масштабной общественной кампании в его поддержку.

Источник: «РБК»

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