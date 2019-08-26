Новости26 августа 2019
В Иркутске нашли владельца потерявшегося коня Чтобы отдать животное владельцу, необходимо разрешение ветеринарной службы
В Иркутске нашелся владелец гулявшего по улице Старокузьмихинской коня. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на конный клуб «Ерши».
«Хозяина уже нашли, но пока отдать не можем, так как нужно разрешение ветеринарной службы», — пояснили в клубе.
23 августа коня обнаружили без присмотра на проезжей части улицы Старокузьмихинская. Конный клуб «Ерши» временно приютил животное. Жеребцу 6-7 лет. Его осмотрели, накормили сеном, определили на временное место.
Share
0
Читайте также:
Сервис
Пёс с ними: 6 приложений для владельцев домашних животныхThe Village нашел 6 приложений, которые помогут вашему питомцу завести друзей и оказывать влияние на людей.
Сервис
Пёс с ними: 6 приложений для владельцев домашних животных The Village нашел 6 приложений, которые помогут вашему питомцу завести друзей и оказывать влияние на людей.
Город
8 пород собак для городаИдеальная городская собака не лает, не требует долгих прогулок и сложного ухода. Она спокойна, дружелюбна и независима. The Village разобрался, какие породы максимально близки к этому идеалу
Город
8 пород собак для города Идеальная городская собака не лает, не требует долгих прогулок и сложного ухода. Она спокойна, дружелюбна и независима. The Village разобрался, какие породы максимально близки к этому идеалу
Есть вопрос
Можно ли в Москве припарковать лошадь?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Можно ли в Москве припарковать лошадь? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Сервис
Пёс с ними: 6 приложений для владельцев домашних животныхThe Village нашел 6 приложений, которые помогут вашему питомцу завести друзей и оказывать влияние на людей.
Сервис
Пёс с ними: 6 приложений для владельцев домашних животных The Village нашел 6 приложений, которые помогут вашему питомцу завести друзей и оказывать влияние на людей.
Город
8 пород собак для городаИдеальная городская собака не лает, не требует долгих прогулок и сложного ухода. Она спокойна, дружелюбна и независима. The Village разобрался, какие породы максимально близки к этому идеалу
Город
8 пород собак для города Идеальная городская собака не лает, не требует долгих прогулок и сложного ухода. Она спокойна, дружелюбна и независима. The Village разобрался, какие породы максимально близки к этому идеалу
Есть вопрос
Можно ли в Москве припарковать лошадь?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Можно ли в Москве припарковать лошадь? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Можно ли в Москве припарковать лошадь?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Можно ли в Москве припарковать лошадь? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Город
8 пород собак для городаИдеальная городская собака не лает, не требует долгих прогулок и сложного ухода. Она спокойна, дружелюбна и независима. The Village разобрался, какие породы максимально близки к этому идеалу
Город
8 пород собак для города Идеальная городская собака не лает, не требует долгих прогулок и сложного ухода. Она спокойна, дружелюбна и независима. The Village разобрался, какие породы максимально близки к этому идеалу
Сервис
Пёс с ними: 6 приложений для владельцев домашних животныхThe Village нашел 6 приложений, которые помогут вашему питомцу завести друзей и оказывать влияние на людей.
Сервис
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места