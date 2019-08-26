В Иркутске нашелся владелец гулявшего по улице Старокузьмихинской коня. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на конный клуб «Ерши».

«Хозяина уже нашли, но пока отдать не можем, так как нужно разрешение ветеринарной службы», — пояснили в клубе.

23 августа коня обнаружили без присмотра на проезжей части улицы Старокузьмихинская. Конный клуб «Ерши» временно приютил животное. Жеребцу 6-7 лет. Его осмотрели, накормили сеном, определили на временное место.