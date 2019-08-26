Новости26 августа 2019
На территории женского монастыря на Рождественке произошел пожар В двухэтажном здании старой постройки горит кровля
На территории Богородице-Рождественского монастыря в Москве произошел пожар.
В двухэтажном здании старой постройки горит кровля, наверх идет густой черный дым, рассказал источник агентства «Москва» в экстренных службах. МЧС приступает к тушению пожара.
Площадь пожара, по данным издания, составляет около 400 квадратных метров.
UPD (20:02): Пожарные локализовали возгорание, сведений о пострадавших не поступало.
Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей Москвы, основанный в XIV веке. Он расположен на пересечении улицы Рождественка и Рождественского бульвара.
Источник: агентство «Москва»
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