Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов Росгвардия ищет сотрудников в 52 регионах страны
Главное управление Росгвардии по Москве опубликовало на HeadHunter вакансии бойцов ОМОН для охраны общественного порядка при проведении митингов в столице. В обязанности сотрудников будет входить оперативное пресечение массовых беспорядков и погромов, а также подавление бунтов.
Вакансию опубликовали для 52 регионов России. Ведомство ищет бойцов в Курске, Саратове, Липецке, Тамбове, Ярославле, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Предлагаемая зарплата — 45–65 тысяч рублей «на руки». Кандидат должен отслужить в армии и иметь образование не ниже среднего.
Как рассказал «Открытым медиа» представитель Росгвардии Валерий Грибакин, поиск сотрудников из регионов для работы в Москве — обычная практика. «Московский гарнизон большой, и отряд ОМОН тоже большой, ему требуются сотрудники, это нормальная практика», — подчеркнул Грибакин.
Сейчас вакансия находится в архиве. «Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики», — говорится в описании на HeadHunter.
В Москве с июля проходят акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По итогам митинга 27 июля силовики завели дело о массовых беспорядках. Полиции не хватает контингента для работы на митингах, поэтому сотрудников везут из близлежащих областей. МВД даже просило отметить футбольный матч между «Спартаком» и «Динамо», выпавший на очередную акцию протеста 3 августа.
Источник: «Открытые медиа»
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