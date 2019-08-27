Главное управление Росгвардии по Москве опубликовало на HeadHunter вакансии бойцов ОМОН для охраны общественного порядка при проведении митингов в столице. В обязанности сотрудников будет входить оперативное пресечение массовых беспорядков и погромов, а также подавление бунтов.

Вакансию опубликовали для 52 регионов России. Ведомство ищет бойцов в Курске, Саратове, Липецке, Тамбове, Ярославле, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Предлагаемая зарплата — 45–65 тысяч рублей «на руки». Кандидат должен отслужить в армии и иметь образование не ниже среднего.

Скриншот: «Открытые медиа»

Как рассказал «Открытым медиа» представитель Росгвардии Валерий Грибакин, поиск сотрудников из регионов для работы в Москве — обычная практика. «Московский гарнизон большой, и отряд ОМОН тоже большой, ему требуются сотрудники, это нормальная практика», — подчеркнул Грибакин.