С 26 по 28 августа на Байкале проходят съемки программы «Орёл и решка». Как сообщает IRK.ru, места съемок продюсеры не разглашают, но известно, что съемочная группа уже побывала на Ольхоне и Шумаке.

Команда программы уже в третий раз приезжает в Иркутскую область. В 2017 году с золотой картой по Байкалу путешествовал Андрей Бедняков, а Насте Короткой досталось 100 долларов. В 2018 году Регина Тодоренко с золотой картой увидела зимний Байкал, а Влад Топалов добрался из Иркутска в Листвянку, а затем и в Улан-Удэ, на 100 долларов.