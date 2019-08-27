В Иркутской области снимают очередную серию телешоу «Орел и решка» Съемочная группа уже побывала на Ольхоне и Шумаке
С 26 по 28 августа на Байкале проходят съемки программы «Орёл и решка». Как сообщает IRK.ru, места съемок продюсеры не разглашают, но известно, что съемочная группа уже побывала на Ольхоне и Шумаке.
Команда программы уже в третий раз приезжает в Иркутскую область. В 2017 году с золотой картой по Байкалу путешествовал Андрей Бедняков, а Насте Короткой досталось 100 долларов. В 2018 году Регина Тодоренко с золотой картой увидела зимний Байкал, а Влад Топалов добрался из Иркутска в Листвянку, а затем и в Улан-Удэ, на 100 долларов.
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