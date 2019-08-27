Программист Леонид Евдокимов обнаружил в открытом доступе персональные данные сотен россиян. Об этом разработчик рассказал в докладе «Проруха на СОРМ» на конференции Chaos Constructions.

По мнению Евдокимова, данные могло публиковать оборудование СОРМ, которое используют власти для оперативно-разыскных мероприятий, таких как прослушивание телефонов.

В апреле 2018 года знакомый Евдокимова показал ему IP-адрес в сети «Ростелекома» со статистикой пользовательского трафика — по его распределению в зависимости от времени суток программист предположил, что это часть оборудования для прослушки. Позднее разработчик нашел 30 подозрительных анализаторов трафика в сетях не менее 20 российских провайдеров.

Через выявленное оборудование Евдокимов нашел серверы, на которых хранились данные, похожие на мобильные телефоны клиентов провайдеров, их логины, адреса электронной почты и GPS-координаты — все эти сведения позволяют определить, каким пользователям принадлежит трафик. В ходе доклада программист показал, как с помощью обнаруженных данных он смог с высокой степенью вероятности вычислить адреса роутеров и географические координаты десятков жителей дагестанского села Новосельское и закрытого города Саров.