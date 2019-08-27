Трем жителям Иркутской области первым в мире внедрили инновационные чипы в протезы Чипы позволяют передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии устройства в сеть
Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии устройств в сеть. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Чипы изобрели и установили сотрудники компании «Моторика» из Сколково. Если подтверждается активное использование протеза, пользователь может получить рекомендацию по замене средства на более функциональное. Постоянный контакт через личный кабинет и мобильное приложение с закреплённым врачом дает возможность улучшить результаты реабилитации и, как следствие, повысить качество жизни. Кроме того, за счет постоянного мониторинга увеличивается срок беспрерывной эксплуатации протеза и затем можно сократить сроки гарантийного ремонта.
Пилотный проект был создан для решения проблем, возникающих в процессе реабилитации подопечных ФСС. Генеральный директор ООО «Моторика» Илья Чех отметил, что старт такого пилотного проекта именно в Иркутске не случаен.
«Иркутская область — это самый инновационный регион в плане обеспечения инвалидов высокофункциональными протезами в России. Благодаря установке чипа в ТСР мы сможем быть со всеми их пользователями на контакте и дистанционно устранять возникающие сложности в реабилитации и пресекать неисправности», — заключил Илья Чех.
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