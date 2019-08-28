Иркутские спасатели нашли в Тулуне собаку, которая была долгое время замурована в люке под землей, и освободили животное. Об этом сообщили «Вести Иркутск».

Собаку обнаружили в коллекторе рабочие после того, как сняли бульдозером слой земли над ним. Сколько времени она провела взаперти, неизвестно. Вероятно, в люк животное попало ещё во время паводка. Собака была сильно истощена, не могла стоять на лапах, спасатели передали ее ветеринарам.

