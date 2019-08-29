1 сентября, в День знаний, в Иркутской области запретят продажу алкоголя. С 8:00 нельзя будет приобрести спиртное везде, кроме заведений общепита. Об этом сообщает служба потребрынка и лицензирования региона.

Также в этот день ведомство будет принимать от жителей области информацию о незаконной продаже алкоголя на горячую линию по номеру 8950-072-30-50. Юридическим лицам за нарушение закона грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.