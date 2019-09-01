Средняя зарплата жителей Иркутской области за первое полугодие 2019-го Зарплата за июнь на 2,5% больше, чем год назад
Специалисты Иркутскстата посчитали размер средней заработной платы в Приангарье за первое полугодие 2019 года. Как сообщает ИА «Ирсити», показатель за июнь — на 2,5% больше, чем год назад, в целом за полгода — на 1,7% больше.
48 300
рублей составила в Иркутской области средняя зарплата в первом полугодии 2019 года
Среднедушевой денежный доход жителей Иркутской области в первой половине 2019 года составил 24 449 рублей в месяц. С учетом инфляции превышение в сравнении с тем же периодом прошлого года составило лишь 0,4%.
На добывающих предприятиях зарплата выше среднего показателя на 43,5 тысячи рублей, в финансовых и страховых организациях — на 13,4 тысячи рублей. Работники сферы недвижимости, туризма, торговли, общественного питания получают меньше среднего показателя на 21-24 тысячи рублей.
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