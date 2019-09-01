Татьяна Лазарева приедет в Иркутск на закрытие марафон-феста «Минута для будущего» На острове Юность 7 сентября подведут итоги конкурса видео на экологическую тематику
7 сентября в Иркутске завершится марафон-фест «Минута для будущего», который проводит благотворительный фонд «Подари планете жизнь». По сообщению организаторов, концерт на острове Юность в этот день проведет российская телеведущая, актриса Татьяна Лазарева и кинорежиссёр, продюсер Юрий Яшников.
Почетным гостем станет посол доброй воли ЮНЕСКО, кинорежиссёр, композитор Марко Артуро Мессина. На мероприятии подведут итоги конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего», состоится городской конкурс «Е-да!», а также запланировано лазерное шоу. Сбор гостей — с 17:30.
С 20 августа в рамках марафон-феста по всей области проходили экологические акции, просветительские лекции, семинары и конкурсы. С 1 по 7 сентября во всех округах Иркутска работают передвижные пункты приёма вторсырья на переработку.
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