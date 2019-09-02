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Новости2 сентября 2019

В Иркутском музыкальном театре появится камерная сцена Сцену откроют уже в сентябре этого года, ее стоимость составит 40 миллионов рублей

РедакторЕкатерина Зырянова

Камерную сцену откроют в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского к концу 2019 года. Как сообщает газета «Областная», из регионального бюджета на это выделили около 40 миллионов рублей.

Сцена расположится в цокольном этаже театра. Это совершенно новая площадка, которую раньше сдавали в аренду. Помещений театра там никогда не было. Там смонтировали систему вентиляции, сейчас идёт капитальный ремонт. Помещение разделят на части, создадут зрительный зал на 200 мест, сцену, гримерки для артистов, фойе с гардеробом и буфетом.

«На камерной сцене будут проходить спектакли малой формы, в том числе экспериментальные, которые ставят режиссёры и актеры театра, а также творческие встречи, вечера романсов, выступления ансамбля «Доктор Джаз», детского музыкального театра «Стрекоза», который в год ставит пять-шесть спектаклей, детской балетной студии театра», — рассказала директор театра Татьяна Мезенцева.

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