Камерную сцену откроют в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского к концу 2019 года. Как сообщает газета «Областная», из регионального бюджета на это выделили около 40 миллионов рублей.

Сцена расположится в цокольном этаже театра. Это совершенно новая площадка, которую раньше сдавали в аренду. Помещений театра там никогда не было. Там смонтировали систему вентиляции, сейчас идёт капитальный ремонт. Помещение разделят на части, создадут зрительный зал на 200 мест, сцену, гримерки для артистов, фойе с гардеробом и буфетом.

«На камерной сцене будут проходить спектакли малой формы, в том числе экспериментальные, которые ставят режиссёры и актеры театра, а также творческие встречи, вечера романсов, выступления ансамбля «Доктор Джаз», детского музыкального театра «Стрекоза», который в год ставит пять-шесть спектаклей, детской балетной студии театра», — рассказала директор театра Татьяна Мезенцева.