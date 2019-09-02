Байкерский крестный ход пройдет 15 сентября в Иркутске Мероприятие пройдет в городе в одиннадцатый раз
15 сентября в Иркутске пройдет байкерский крестный ход. Как сообщает «КП -Иркутск», это мероприятие в городе состоится уже в одиннадцатый раз.
Крестный ход во имя Святого благоверного князя Александро-Невского стартует в 10:00. В пробеге приглашают поучаствовать байкеров с полным набором регистрационных документов.
Перед началом движения всю технику освятят священнослужители. Движение крестного хода будет контролироваться ДПС.
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