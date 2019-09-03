Первому фигуранту дела о массовых беспорядках дали три года колонии. Еще одному — два года Иван Подкопаев распылил баллончик в сторону силовиков, а Данил Беглец потянул полицейского за руку
Обновление: Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках Данилу Беглецу
Суд приговорил к трем годам колонии общего режима фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Ивана Подкопаева. Это первый приговор по итогам несогласованной акции протеста 27 июля.
Подкопаева обвинили в том, что во время митинга он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев. У мужчины после задержания также обнаружили в рюкзаке нож, молоток и противогаз.
Подкопаев вину признал. Его дело рассматривали в особом порядке — без опроса свидетелей и изучения доказательств.
Иван Подкопаев: «У меня не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Среди этих сотрудников были мои ровесники, ребята, срочники, которым я тоже когда-то был. Я искренне извиняюсь перед ними, просто так получилось, что мы оказались по разные стороны. Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] на людей, среди которых были женщины и пожилые люди».
UPD (14:13): Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках Данилу Беглецу дали два года колонии общего режима. По версии следствия, Беглец потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих, и причинил ему боль. Подсудимый признал вину, его дело также рассматривали в особом порядке.
Беглец просил наказание, не связанное с лишением свободы: «У меня двое детей».
Источник: «Медиазона»
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