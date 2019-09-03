Обновление: Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках Данилу Беглецу



Суд приговорил к трем годам колонии общего режима фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Ивана Подкопаева. Это первый приговор по итогам несогласованной акции протеста 27 июля.



Подкопаева обвинили в том, что во время митинга он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев. У мужчины после задержания также обнаружили в рюкзаке нож, молоток и противогаз.



Подкопаев вину признал. Его дело рассматривали в особом порядке — без опроса свидетелей и изучения доказательств.